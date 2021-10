42-Jährige verliert 35 000 Euro an Liebesbetrüger

Anklam. Eine 42-jährige Frau aus Vorpommern hat 35 000 Euro an einen Liebesbetrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg mitteilte, gab sich der Betrüger als reicher Ingenieur im Auslandseinsatz aus. Die Frau aus der Nähe von Anklam habe den Mann über sein Profil bei einem Datingportal im Internet gefunden. Nach vielen Nachrichten über soziale Netzwerke und auch Videotelefonaten habe der Mann ihr erklärt, er komme wegen eines Unglücks gerade nicht an sein Konto heran. Deshalb habe die Frau ihm über mehrere Monate hinweg Geld überwiesen, bis letztlich 35 000 Euro daraus wurden und der Frau dann Zweifel kamen. Das Beispiel zeige laut Polizei, wie professionell und geduldig Betrüger beim sogenannten Love Scamming - quasi dem digitalen Heiratsschwindel - vorgehen.

