Diebe stehlen wieder Harley-Davidson in Greifswald

Greifswald. In Greifswald ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen eine Harley-Davidson gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, verschwand das matt-schwarze Motorrad im Ostseeviertel. Dort war es am Samstag abgestellt worden. Am Sonntag wurde das Motorrad als vermisst gemeldet. Ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall, bei dem vor zwei Wochen ein weinrotes Motorrad diese Typs eines Touristen im Stadtteil Eldena verschwunden war, wird geprüft. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

