Sieben-Tage-Inzidenz in MV sinkt leicht auf unter 70

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag wieder leicht gesunken. Nach 101 nachgewiesenen Neuinfektionen gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock die Inzidenz mit 69,9 an - nach 70,2 am Vortag und 56,3 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche an.

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und der Patienten auf Intensivstationen blieb unverändert bei 67 beziehungsweise 24. Auch die Zahl der Todesopfer blieb mit 1226 seit Beginn der Pandemie unverändert.

Auf der Corona-Risikokarte des Landes sind alle Landkreise und kreisfreien Städte bis auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im gelben Bereich. In den gelb gefärbten Gebieten liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen über dem Wert von 50. In der Stadt und im Landkreis Rostock sind zudem mehr als fünf Prozent aller Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt (jeweils 5,4). Diese beiden Regionen weisen zudem die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit 95,7 (Hansestadt Rostock) beziehungsweise 84,3 (Landkreis Rostock) auf.

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert am Samstag 1,6 - nach 1,8 am Freitag und 1,7 am Samstag vor einer Woche. Eine Höherstufung auf der Ampelkarte wird ab dem Wert 8,0 vorgenommen.

