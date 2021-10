AfD Mecklenburg-Vorpommern bleibt bei zwei Parteisprechern

Grevesmühlen. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern soll weiter von zwei Sprechern geführt werden. Beim Parteitag am Samstag in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) verfehlte der von der Parteispitze unterstützte Antrag für eine Ein-Vorsitzenden-Regelung die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Bei der anschließenden Aufstellung der Kandidaten war jedoch der bisherige Co-Sprecher Leif-Erik Holm der einzige Kandidat.

Die Gegner der Ein-Sprecher-Spitze sagten unter anderem, dass es angesichts der Zerrissenheit der Partei besser sei, wenn ein zweiter Sprecher vorhanden sei. Die Befürworter argumentierten, dass es von Vorteil sei, wenn die Partei von einer Person mit klar definierten Zuständigkeiten geführt werde.

