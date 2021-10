Wieder mehrere hundert Schüler in Corona-Quarantäne

Schwerin. Mit den steigenden Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind auch wieder vermehrt Schüler von Quarantäne-Anordnungen betroffen. Mehrere hundert Kinder und Jugendliche sind in häuslicher Isolation oder Quarantäne und müssen Distanzunterricht bekommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Kommunen ergab.

Allein in Rostock waren am Freitag 78 Schülerinnen und Schüler betroffen, davon 14 positiv Getestete und 64 als Kontaktpersonen, wie ein Stadtsprecher sagte. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte waren rund 130 in Quarantäne - allein am Sportgymnasium in Neubrandenburg etwa 80 Personen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen meldete 163 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren in Quarantäne. In der Landeshauptstadt Schwerin wurde nach mehreren Infektionen am Freitag eine ganze Grundschulklasse nach Hause geschickt. Eine Frei-Testung sei ab Dienstag mit einem PCR-Test möglich, hieß es. Der Landkreis Rostock meldete mehr als 20 Schüler, die derzeit coronabedingt in Quarantäne sind. Im Landkreis Nordwestmecklenburg waren 91 Personen im Alter zwischen 7 und 17 Jahren betroffen. Davon seien 41 positiv Getestete und 50 enge Kontaktpersonen.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-699971/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern