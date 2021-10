Wemag kann nach Sturm wieder alle Kunden mit Strom versorgen

Schwerin. Der Schweriner Versorger Wemag kann nach den Sturmböen vom Donnerstag wieder alle Kunden mit Strom versorgen. "Dank des großen Einsatzes der Mitarbeitenden des Netzbetriebes konnten fast alle Kundinnen und Kunden schnell wieder mit Strom versorgt werden", sagte Julian Bade am Freitag. Bade ist Abteilungsleiter der Netzdienststellen bei der Wemag Netz. In der Spitze seien am Donnerstag 5000 Haushalte wegen Schäden an Stromleitungen und Masten von der Stromversorgung getrennt gewesen.

