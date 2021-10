Friedensdekade: Zentraler bundesweiter Gottesdienst

Ludwigslust. Der zentrale Gottesdienst der diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade findet am 17. November in der Stadtkirche Ludwigslust statt. Das Motto 2021 ist "Reichweite Frieden". "Unser diesjähriges Motto wirft die Frage auf, welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zum biblischen Friedensgedanken auf Erden notwendig sind", sagte die Theologin Marina Kiroudi von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) am Freitag. Der Gottesdienst werde durch Vertreter verschiedener Kirchen - evangelisch, katholisch, neuapostolisch, orthodox und reformiert - gestaltet.

Laut den Angaben wird vom 7. bis zum 17. November in ganz Deutschland unter dem Symbol "Schwerter zu Pflugscharen" zu Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen, Andachten und Gottesdiensten anlässlich der Friedensdekade eingeladen.

