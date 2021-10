Cyberangriff: Landkreis meldet Erfolge bei Wiederherstellung

Schwerin. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim läuft der Bürgerservice nach dem Cyberangriff langsam wieder an. "Nunmehr stehen erste Kernfunktionalitäten zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs wieder zur Verfügung. Der Bürgerverkehr wird in den Verwaltungen zum Teil durch analoge Lösungen aufrecht erhalten", hieß es am späten Mittwochabend aus der Landkreisverwaltung. An einem Notbetrieb für die wichtigsten Dienstleistungen werde gearbeitet, unter anderem soll bis Ende der Woche eine Lösung für die Erreichbarkeit per Mail gefunden werden.

Bereits gesichert ist den Angaben zufolge der Zahlungsverkehr der Verwaltung, hierzu gehört unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen. In den Schulen sei es zudem wieder möglich, digitale Medien zu nutzen. Gestört bleibt der Mitteilung zufolge weiterhin die KfZ-Zulassung, die Erteilung von Fahrerlaubnissen, aber auch die Verlängerung von Jagdscheinen oder die Ausgabe von Flurkartenauszügen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind die Kommunen im Landkreis unterschiedlich stark von dem Hackerangriff auf die kommunalen IT-Dienstleister am vergangenen Freitag betroffen. Die forensischen Untersuchungen der Ermittlungsbehörden laufen demnach, es werde parallel daran gearbeitet, den Zugriff auf die betroffenen Systeme Stück für Stück wieder zu ermöglichen. Dies soll in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Genauigkeit gehe jedoch vor Schnelligkeit.

