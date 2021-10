Urteil im Prozess um schweren Kindesmissbrauch erwartet

Neubrandenburg. Am Landgericht Neubrandenburg soll am Donnerstag der Prozess um einen schweren sexuellen Kindesmissbrauch in der Region Ueckermünde abgeschlossen werden. Die Richter wollen zunächst kurz in nicht öffentlicher Sitzung mit beiden Seiten beraten. Danach sollen die Zuschauer wieder in den Gerichtssaal dürfen, wo Richterin Daniela Lieschke das Urteil verkünden und begründen soll.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem zu Prozessbeginn im April 35-jährigen Angeklagten aus Ueckermünde vor, einen neunjährigen Jungen 2019 vier Mal auf schwere Art und Weise sexuell misshandelt zu haben. Dafür war der Stiefvater aus Münster mit dem Jungen nach Vorpommern gereist und auch in andere Bundesländer, wie es von Ermittlern hieß.

Es ist der einzige Fall aus Mecklenburg-Vorpommern mit Bezug zum sogenannten Missbrauchskomplex Münster. Die Männer sollen sich via Internet kennengelernt und auch Fotos davon ausgetauscht haben. Dem Angeklagten droht laut Landgericht eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. (AZ: 23 KLs 7/21 jug).

