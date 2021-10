Sturm zieht auf: Schwere Böen am Donnerstag erwartet

Schwerin. Der auffrischende Wind am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern ist nur der Vorgeschmack auf einen stürmischen Donnerstag gewesen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Böen der Stärke neun bis zehn im ganzen Land, verbunden mit Schauern. Vereinzelt, in Gewitternähe, könnten auch Orkanböen bis 110 Kilometer pro Stunde dabei sein, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch. Das sei gefährlich, da die Bäume noch viel Laub hätten. Das biete eine große Angriffsfläche für den Wind. Stürmisch soll es am Donnerstag zunächst am Vormittag im westlichen Landesteil werden, am Nachmittag dann mehr im Osten. Am frühen Abend werde sich der Wind dann wieder beruhigen.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-668541/2

