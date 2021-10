Saniertes Geschäftshaus in Zingst geflutet: Millionenschaden

Zingst. Unbekannte haben in Zingst (Vorpommern-Rügen) ein frisch saniertes Wohn- und Geschäftshaus mit Wasser geflutet. Dadurch entstand ein Schaden von rund einer Million Euro, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Nach ersten Erkenntnissen der oder die Täter in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude in der Hafenstraße eingebrochen sein. Um 4.30 Uhr war der Schaden aufgefallen. Das zweigeschossige Gebäude sollte Anfang November übergeben werden. Die Täter drehten alle Wasserhähne in 15 frisch sanierten Wohnungen im Obergeschoss auf, die noch leer waren, und verstopften die Abflüsse. Die Gewerberäume im Untergeschoss seien bereits genutzt worden.

Drei der sechs Geschäftseinheiten seien ebenfalls nicht mehr nutzbar. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben. Es werde unter anderem wegen des Verdachts der Zerstörung von Bauwerken ermittelt.

