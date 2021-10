Fahrer fährt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Kirch Jesar. In Westmecklenburg ist ein Autofahrer frontal gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Warum der Wagen am Mittwochvormittag in einer Rechtskurve bei Kirch Jesar (Ludwigslust-Parchim) nach links von der Straße abkam, blieb nach ersten Erkenntnissen unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde schwer verletzt von Zeugen geborgen, die auch Erste Hilfe leisteten. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-665321/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern