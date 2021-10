Transporterfahrer mit Hänger ohne Reifen auf A20 gestoppt

Bobitz. Die Autobahnpolizei in Nordwestmecklenburg hat auf der Autobahn 20 einen Transporterfahrer gestoppt, dessen Anhänger nur noch auf einer Metallfelge fuhr. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, hatten aufmerksame Autofahrer am Sonntag unweit von Bobitz nahe Schönberg bemerkt, dass der Hänger rechts starke Schlagseite hatte und die Metallfelge bereits Funken schlug. Die alarmierten Polizisten hörten das quietschende Fahrzeuggespann schon, bevor sie es überhaupt sahen, sagte der Sprecher.

Sie stoppten den 55 Jahre alten Fahrer, der noch mehr als 300 Kilometer weiter nach Polen wollte, und leiteten ihn auf einen Parkplatz. Der Mann habe zwar einen Führerschein, aber keine Berechtigung gehabt, überhaupt mit einem Hänger zu fahren. Das Gesamtgewicht des Fahrzeuggespanns lag bei mehr als 3,5 Tonnen. So musste der Hänger abgekoppelt auf dem Autobahnparkplatz zunächst stehenbleiben, die Ermittlungen dauerten an.

