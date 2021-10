4000 Ehrenamtskarten ausgegeben: Vorteile für Inhaber

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Schwerin. Seit der Vergabe der ersten Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern vor gut einem Jahr haben 4000 Engagierte eine solche Vorteilskarte bekommen. Dies teilte das Sozialministerium am Montag in Schwerin mit.

Inhaber der Ehrenamtskarte MV erhalten den Angaben zufolge Rabatte oder besondere Leistungen bei teilnehmenden Unternehmen, Freizeitstätten, Einrichtungen, Institutionen und Vereinen. Bekommen kann sie, wer mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv ist und das über mindestens drei Jahre hinweg. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren genügt demnach ein Jahr.

Die Zahl der Partner, die Vorteile für Karteninhaber bereitstellen, nehme ständig zu, so Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). "Wir sind im August 2020 mit etwa 60 Partnern gestartet, jetzt haben wir 230 Partner mit fast 600 Angeboten im gesamten Land", erklärte sie. Sie reichten von Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen und Fast-Food-Filialen bis hin zu Autovermietern, Krankenkassen und Hotels.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-643111/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern