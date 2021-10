Gesa Haroske ist neue Präsidentin der MV-Ingenieurkammer

Schwerin. Gesa Haroske ist die neue Präsidentin der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Die promovierte beratende Ingenieurin aus Gägelow bei Wismar übernimmt das Amt von Wulf Kawan, der nach zwei Amtszeiten als Präsident nicht zur Wiederwahl antreten konnte, wie die Kammer am Sonntag in Schwerin mitteilte. Haroske war zuletzt Vizepräsidentin. Sie werde nun zunächst für fünf Jahre die Ingenieurkammer zusammen mit dem neuen Vorstand vertreten. In der Kammer sind etwa 1300 Ingenieurinnen und Ingenieure organisiert, weitere 600 Kammermitglieder sind beratende Ingenieurinnen und Ingenieure.

