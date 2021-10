SSC-Coach trotz Niederlage: "Habe viel Gutes gesehen"

Schwerin. Beim SSC Palmberg Schwerin zeigt man sich trotz der 0:3-Niederlage gegen den Dresdner SC am Freitagabend und dem vierten verlorenen Spiel in Serie weiter optimistisch. "Ich finde, wir haben heute wirklich viele gute Sachen gezeigt und ich weiß, wir werden ab Montag wieder alle mit der Nase in die gleiche Richtung gehen und uns weiter steigern", sagte Femke Stoltenborg, Kapitänin des Volleyball-Bundesligisten, nach der umkämpften Partie.

In dieser hatte der SSC im ersten Durchgang sechs und im zweiten Abschnitt weitere drei Satzbälle vergeben. Im dritten Durchgang wehrte er drei Matchbälle ab. Doch am Ende hatte der Titelverteidiger aus Sachsen nach rund 110 Minuten mit 32:30, 26:24 und 26:24 das bessere Ende für sich.

Obwohl die Schwerinerinnen erneut mit leeren Händen dastanden, stellte Cheftrainer Felix Koslowski fest: "Viele Sachen, an denen wir gearbeitet haben, haben deutlich besser funktioniert." Es sei nach wie vor ein Prozess der Mannschaftsfindung, ergänzte er. "Aber ich habe sehr viel Gutes gesehen. Wir haben sehr mutig gespielt. Die Mannschaft nimmt sich viel vor, sie will. Das gilt es, im Fokus zu behalten."

Der Coach räumte ein, dass sich das Fehlen der verletzten Lina Alsmeier bemerkbar gemacht habe: "Uns hat es an einer Alternative im Außenangriff gemangelt." Lob gab es von Koslowski für Lindsey Ruddins, die 29 Punkte erzielte. Andererseits betonte er: "Wir müssen die Punkte besser verteilen."

