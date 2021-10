Rostocker Kaufmannschaft sammelt 57.000 Euro für gute Zwecke

Rostock. Die Rostocker Kaufmannschaft hat bei ihrem traditionellen Festmahl viel Geld für gute Zwecke eingesammelt. Es sei bei dem Essen eine Rekordsumme von mehr als 57.000 Euro zusammen gekommen, teilte der Verein am Samstag in Rostock mit. Das Geld soll unter anderem an einen Kunstverein in der Stadt gehen und den Bau eines Brunnens in Warnemünde unterstützen.

Das Festmahl - die sogenannte Jahresköste - gibt es seit 1994. Seitdem sind - immer bei Ochsenschwanzsuppe, mecklenburgischem Rippenbraten, roter Grütze und Käse - mehr als 900.000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke in der Region zusammengekommen. Zwischen den Gängen werden mehrere Reden gehalten.

Die Festrede vor rund 220 Gästen und Mitgliedern hatte am Freitagabend der Hamburger Reeder und Jahresköste-Gründungsmitglied Nikolaus Walter Schües gehalten, der seit drei Jahrzehnten auch in Rostock geschäftlich aktiv ist. In seiner Rede warb der 85-Jährige für Wasserstofftechnologien als wichtigem Zukunftsfeld für die Wirtschaft. "Ich hoffe auf einen Wasserstoffkanzler", sagte Schües laut Mitteilung. Zudem sollte sich Deutschland mit Frankreich verbünden, um billigen Atomstrom nutzen zu können.

