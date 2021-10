SPD und Grüne schicken gemeinsame Kandidatin ins OB-Rennen

Stralsund. Zur Oberbürgermeisterwahl am 8. Mai kommenden Jahres schicken SPD und Grüne die gemeinsame Kandidatin Melanie Rocksien-Riad ins Rennen. Wie die 44 Jahre alte parteilose Rocksien-Riad am Freitag sagte, wolle sie die Bürger der Stadt künftig umfassender in die Stadtentwicklung einbinden. Ein Instrument dafür seien Ortsbeiräte oder Bürgerversammlungen in allen Stadtteilen. Entscheidend sei zudem, die jungen Stralsunder mitzunehmen und vor allem mit Jugendlichen in allen Stadtteilen ins Gespräch zu kommen. Handlungsbedarf sieht die Geschäftsführerin eines Möbelhauses beim Verkehrskonzept. Es sei zukunftsweisend, die Altstadt autoärmer zu gestalten, um die Lebensqualität für Anwohner und Besucher zu erhöhen.

Rocksien-Riad werde gegen Alexander Badrow (CDU) antreten. Der seit 2008 amtierende OB hatte bereits seine erneute Kandidatur angekündigt.

