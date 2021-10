CDU fordert geringere Kreditaufnahme

Schwerin. Die CDU hat zum Beginn der Koalitionsverhandlungen für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag eine äußerst strikte Haushaltsdisziplin gefordert. Der Lackmustest für die nächste Landesregierung sei dabei nicht erst der Doppelhaushalt 2022/2023, sondern schon der Umgang mit den bestehenden Kreditermächtigungen zur Bewältigung der Corona-Krise, sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Franz-Robert Liskow, am Freitag. Derzeit sehe es so aus, dass zur Bewältigung der Corona-Krise weniger Kredite aufgenommen werden müssten als zunächst geplant. Das müsse dann auch getan werden.

Die bisherige rot-schwarze Landesregierung hatte für den sogenannten MV-Schutzfonds einen Kreditrahmen von 2,85 Milliarden Euro bewilligt. "Bei der Planung dieses Nachtragshaushalts war die Landesregierung allerdings von Steuermindereinnahmen allein im Jahr 2020 von knapp 798 Millionen Euro ausgegangen. Tatsächlich betrugen die Steuermindereinnahmen im letzten Jahr jedoch nur rund 359 Millionen Euro", erklärte Liskow.

Die zu schließende Einnahmelücke sei somit rund 438 Millionen Euro kleiner als bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts angenommen. Folglich könnten weniger Kredite aufgenommen werden. "Wenn es möglich ist, künftige Generationen nicht mit Schulden für heutige Herausforderungen über Gebühr zu belasten, dann muss dieser Weg definitiv beschritten werden", verlangte der CDU-Politiker. Bis zur Obergrenze des MV-Schutzfonds seien noch 1,55 Milliarden Euro Luft.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung, mit der Linken Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen, betont, dass die verfassungsrechtliche Schuldenbremse konsequent eingehalten werden solle. Das bedeutet, dass keine Kredite aufgenommen werden dürfen - es sei denn, es gilt eine große Krise zu bewältigen.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-607831/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern