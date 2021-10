Blick in den Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.

Landtag Neuer Landtag tritt erstmals am 26. Oktober zusammen

Schwerin. Der am 26. September neu gewählte Landtag von Mecklenburg-Vorpommern tritt genau einen Monat später, am 26. Oktober, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das teilte eine Sprecherin der SPD-Fraktion nach einer sogenannten Vor-Ältestenratssitzung am Mittwoch mit. Das Parlament hat 79 Abgeordnete. Die größte Fraktion stellt die Wahlsiegerin SPD, die zweitgrößte die AfD. Dann folgen CDU, Linke sowie Grüne und FDP.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-584560/2

