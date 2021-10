Katholiken haben neuen Vertreter bei Landesregierung

Schwerin. Die 54 500 Katholiken in Mecklenburg-Vorpommern und die rund 2300 Mitarbeiter katholischer Einrichtungen von der Kita bis zum Altenheim haben einen neuen Verbindungsmann zur Landesregierung. Norbert Nagler übernimmt die Leitung des Katholischen Büros Mecklenburg-Vorpommern von Claudia Schophuis, die nach acht Jahren in die Militärseelsorge wechselt. Das teilte das Erzbischöfliche Amt in Schwerin am Dienstag mit.

Die Leitung des Katholischen Büros wechselt demnach zum 1. November. Der Leiter ist ständiger Beauftragter der Erzbischöfe von Berlin und Hamburg am Sitz der Landesregierung.

Wichtige Themen ihrer acht Jahre in dieser Position waren aus Sicht von Schophuis der Sonntagsschutz, sexueller Missbrauch in Kirche und Gesellschaft, Extremismus als Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die Neufassung des Bestattungsgesetzes im Land. Gemeinsam seien Herausforderungen wie die Flüchtlingswelle 2015 oder die Corona-Pandemie bewältigt worden, erklärte sie. Die Katholische Kirche stehe mitten in der Gesellschaft und beteilige sich am gesellschaftlichen Dialog. Schophuis' Nachfolger Norbert Nagler ist 62 Jahre alt und stammt aus Bayern.

