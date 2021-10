SSC Palmberg Schwerin: Lina Alsmeier erleidet Bänderriss

Schwerin. Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin muss mehrere Wochen auf Lina Alsmeier verzichten. Bei der Außenangreiferin hat sich der Verdacht auf einen Bänderriss im rechten Knöchel bestätigt. Das teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit. Die 21-Jährige hatte sich die Verletzung in der Partie gegen den SC Potsdam bereits am vergangenen Mittwoch zugezogen.

"Ich denke, von all den Szenarien, die hätten sein können, hatte ich Glück im Unglück", sagte Lina Alsmeier. "Die Verletzung von Lina trifft uns natürlich hart, denn unsere Wechselmöglichkeiten auf der Außenposition sind jetzt sehr begrenzt", meinte Cheftrainer Felix Koslowski zum Ausfall der Leistungsträgerin.

Lob vom Coach gab es für Anne Hölzig. "Sie hat ihre Sache in den letzten beiden Spielen gut gemacht, und wir werden jetzt natürlich auch mit Frauke Neuhaus vermehrt auf der Außenposition trainieren", sagte Koslowski über die 24-Jährige. Nächster Gegner der Mecklenburgerinnen ist am Freitag (18.30 Uhr) der Dresdner SC.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-566427/2

