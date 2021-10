Zwei Schwerverletzte bei Brand: Verdacht auf Brandstiftung

Neubrandenburg. Nach einem Wohnungsbrand mit zwei schwer verletzten Frauen in Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, brach das Feuer am Montagnachmittag in der Wohnung der Frauen in einem Mehrfamilienhaus in der Oststadt aus. Die Feuerwehr habe den Brand im Flur der Wohnung zwar schnell löschen können. Trotzdem erlitten die 69-jährige Mieterin und ihre 33 Jahre alte Mitbewohnerin schwere Verletzungen.

Zusammen mit einem elf Monate alten Kleinkind, der Tochter der 33-Jährigen, kamen die Frauen in eine Klinik. Wer für das Feuer verantwortlich war, sei noch nicht klar. Die Polizei ermittelt nun aber wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

