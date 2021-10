Linke im Schweriner Landtag wählt Fraktionsspitze

Schwerin. Gut zwei Wochen nach der für sie enttäuschenden Landtagswahl kommt die Linksfraktion in Schwerin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Bei dem Treffen am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) soll auch die Fraktionsspitze neu gewählt werden. Für den Fraktionsvorsitz kandidiert erneut Simone Oldenburg, die seit 2016 dieses Amt inne hat. Die 52-Jährige tritt dem Vernehmen nach ohne Gegenkandidaten an. Um den Posten des Parlamentarischen Geschäftsführers bewirbt sich Jacqueline Bernhardt. Sie sitzt wie Oldenburg seit 2011 im Parlament und würde auf Peter Ritter folgen, der nicht erneut für den Landtag kandidiert hatte. Bei der Landtagswahl hatte die Linke abermals Stimmen verloren. 9,9 Prozent der Stimmen reichten noch für neun statt der zuvor elf Landtagssitze.

