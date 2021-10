Tiere Tierseuche Rinder-Herpes in Vorpommern: Sperrgebiet gebildet

Pasewalk. Bei einem Rinderhalter im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die sogenannte Rinder-Herpes Tierseuche BHV-1 festgestellt worden. In der Folge wurde eine Sperrzone um mehrere Orte wie Bugewitz, Kosenow und Dargibell eingerichtet, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Montag beim Kreistag in Pasewalk sagte. Welche weiteren Schutzmaßnahmen getroffen wurden, sagte Sack nicht.

Ein Sprecher des Schweriner Agrarministerium bestätigte das Auftreten der Tierseuche. In den meisten Fällen werden betroffene Bestände getötet. Die Tierseuche BHV 1 (Bovine Herpes Virus) gilt als hochansteckend und kann bei den Tieren zu Fieber, Fehlgeburten und einer geringeren Milchleistung führen. Für Menschen ist sie ungefährlich.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-561234/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern