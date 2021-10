Trinkwasser-Speicher für 240.000 Menschen fertiggestellt

Rostock. Im Rostocker Stadtteil Biestow ist am Montag nach 18 Monaten Bauzeit ein 5000 Kubikmeter Trinkwasser fassender Speicher eingeweiht worden. Wie der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) berichtete, trägt der Speicher zu mehr Versorgungssicherheit für die mehr als 240 000 Menschen in und um Rostock bei. Durch das natürliche Gefälle vom hoch gelegenen Standort in Biestow aus fließe das Wasser in das komplexe Verteilnetz. Mit einer Investitionssumme von 4,7 Millionen Euro sei dieser Bau die größte Anlageninvestition der vergangenen Jahre. Der WWAV versorgt die Hansestadt Rostock und 28 umliegende Gemeinden im Landkreis Rostock.

