35-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Verdächtige gefasst

Sundhagen. Die Polizei in Stralsund ermittelt gegen zwei 16 und 18 Jahre alte Jugendliche, die am Wochenende einen Mann lebensgefährlich verletzt haben sollen. Den Tatverdächtigen werden gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Der Vorfall soll sich in der Nacht zu Samstag bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Sundhagen (Vorpommern-Rügen) ereignet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen waren insgesamt neun Männer im Alter von 14 bis 35 Jahren aneinandergeraten. Dabei erlitt der 35-Jährige lebensgefährliche Schnittverletzungen am Bauch, zwei andere Männer wurden leicht verletzt. Der Schwerverletzte sei notoperiert worden und inzwischen außer Lebensgefahr, sagte die Sprecherin.

Die alarmierten Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Dabei verletzte der 16-Jährige auch noch einen Beamten. Beide Verdächtigen seien vernommen und später wieder freigelassen worden. Bei den beiden seien "eine Stich- und eine Schlagwaffe" beschlagnahmt worden. Der Grund für die Auseinandersetzung sei noch unklar, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-559687/2

