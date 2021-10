Oma bewahrt Enkel mit Zahlung vor Ersatzhaft

Ribnitz-Damgarten. Seine Großmutter hat einen jungen Mann in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) vor der Einlieferung in ein Gefängnis bewahrt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte, wurde der 19-jährige Mann am Sonntag auf dem Bahnhof West in dem Ort von Beamten kontrolliert. Anhand der persönlichen Daten auf dem Fahrausweis stellte sich heraus: Der 19-Jährige war 2020 wegen Betrugs vom Amtsgericht Hannover verurteilt und per Haftbefehl gesucht worden. Er hatte die Strafe von 466 Euro für das Erschleichen von Leistungen nicht bezahlt.

Deshalb wurde er mitgenommen zur Polizeidienststelle und sollte nun 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Doch die schnell alarmierte Großmutter kam zum Polizeirevier und löste den Enkel mit 466 Euro aus. Inwieweit die Geldstrafe ihre erzieherische Wirkung bei dem jungen Mann nun trotzdem entfaltet hat, sei noch nicht klar, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-558206/2

