Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Güstrow. Die Polizei hat in der Nähe von Bülow eine Schreckschusspistole sichergestellt. Der 42-Jährige Besitzer sei nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntag. Waffe und Munition wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie Knallgeräusche gehört hatten und den Angaben zufolge Pyrotechnik abgefeuert worden sei.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-547747/2

