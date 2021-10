Kriminalität Feuer in Klinikum: Verdacht auf schwere Brandstiftung

Neubrandenburg. Auf einer Station im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg ist nach ersten Erkenntnissen mutwillig ein Feuer gelegt worden. Ein 44-jähriger Patient wird verdächtigt, am Sonntagmorgen einen Handtuchspender in einem Gemeinschaftsbad angezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Durch die starke Hitzeentwicklung griffen die Flammen von dem Handtuchspender auf große Teile der Deckenverkleidung über. Eine Stationsschwester bemerkte auf einem Flur den Rauch und den Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr.

23 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren gelang es, den Brand zügig zu löschen. Alle 21 Patienten auf der Station mussten den Bereich verlassen und wurden vorerst auf anderen Stationen untergebracht. Sie blieben unverletzt. Zwei der Stationsschwestern mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

