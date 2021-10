Zusammenstoß mit Auto: 79-jähriger Radfahrer gestorben

Neustadt-Glewe. Ein 79-jähriger Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an seinen Verletzungen gestorben. Der Radfahrer war am Samstagnachmittag mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Rostocker Polizei am Sonntag. Er sei dem Auto auf dem Gehweg fahrend entgegengekommen. Durch den Aufprall habe der 79-Jährige sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, zunächst sei er aber noch ansprechbar gewesen. Wenige Stunden später erlag der Mann in einem Krankenhaus in Schwerin seinen Verletzungen. Der 56 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-546063/2

