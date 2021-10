Koslowski: "Müssen lernen, selbstbewusst aufzutreten"

Schwerin. Bei den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin herrscht trotz des 0:3 beim VfB Suhl Lotto Thüringen und der damit einhergehenden dritten Niederlage binnen einer Woche keine Alarmstimmung. "Wir müssen weiter in unsere Rollen wachsen und lernen, selbstbewusst aufzutreten. Das ist für so eine junge Mannschaft nicht leicht", sagte Trainer Felix Koslowski nach dem ersten Auswärtsspiel der noch jungen Saison. Zuvor hatte der SSC den Supercup gegen Meister Dresden und das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den SC Potsdam jeweils 2:3 verloren.

"Natürlich macht es keinen Spaß, zu verlieren. Aber wir sind in den ersten sieben Tagen mit einem straffen Programm und ich sehe nach wie vor sehr viel Potenzial in der Mannschaft", betonte Koslowski, dessen Team in Suhl zumindest im ersten und zweiten Satz durchaus Chancen besaß. In den entscheidenden Phasen indes behielten die Gastgeberinnen die Oberhand. "Wir hatten noch nicht die Fähigkeit, das Spiel an uns zu reißen. Daran werden wir weiter arbeiten."

