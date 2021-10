Bundespräsident Steinmeier übergibt Deutschen Umweltpreis

Darmstadt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Sonntag in Darmstadt den Deutschen Umweltpreis an eine Ökologin aus Hessen und einen Moorforscher aus Mecklenburg-Vorpommern überreichen. Den mit 500 000 Euro dotierten Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) teilen sich die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und der Greifswalder Forscher Hans Joosten. Die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt, Böhning-Gaese, sei bestrebt, Umweltveränderungen in Ökosystemen in den nächsten Jahrzehnten so genau wie möglich vorherzusagen, teilte die Stiftung mit. Der Greifswalder Wissenschaftler Joosten werde für seine jahrzehntelange Forschung zur Bedeutung der Moore für den Klimaschutz ausgezeichnet.

Der jährlich vergebene Deutsche Umweltpreis gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. Der Festakt findet im Kongresszentrum darmstadtium statt.

