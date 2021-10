Schlösserherbst: Eröffnungsveranstaltung mit Kammermusik

Lalendorf. Mit einer Ausstellung und einem Kammermusikkonzert im Schloss Vietgest bei Lalendorf hat am Samstag der Schlösserherbst in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Mit der Veranstaltungsreihe wolle man darauf aufmerksam machen, dass in die Gutshäuser neues und vielfältiges Leben eingezogen ist, nachdem sie nach der Wende oftmals verfallen waren, sagte Manfred Achtenhagen, Vorsitzender des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser MV. Daneben stehe die Kultur im Mittelpunkt.

Zwischen dem 9. und 24. Oktober gibt es in zahlreichen Schlössern und Herrenhäusern im Nordosten Führungen, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und andere Veranstaltungen.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-539917/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern