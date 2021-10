Neues 2G-Optionsmodell: Kaiser nur für Geimpfte und Genesene

Rostock. Beim Konzert von Roland Kaiser am heutigen Freitag in Rostock haben nur Geimpfte und Genesene (2G) Zugang, es gibt jedoch Ausnahmeregelungen. Der Veranstalter Semmel Concerts nutzt damit das in Mecklenburg-Vorpommern frisch in Kraft getretene 2G-Optionsmodell. "Da mit einem 2G-Modell wieder Konzerte ohne Kapazitätsbeschränkungen sowie mit weiteren Erleichterungen für Besucher und Veranstalter einhergehen, werden wir diese Option wählen", hieß es am Freitag vom einem Sprecher. Die bisherige Verordnungslage habe enorme Unsicherheit bei der Planung bedeutet, die Konzerte seien wegen der Auflagen wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar gewesen. Die 2G-Regel gilt den Angaben zufolge auch bei den Konzerten am 6. und 7. November in Neubrandenburg sowie am 11. November in Schwerin.

Man wolle niemanden von der Teilnahme an Konzerten ausschließen, hieß es weiter. Man führe die Veranstaltungen jedoch lieber unter 2G-Bedingungen durch, als sie immer wieder verlegen zu müssen, da dies die Existenz der Branche gefährde. Es gehe hier auch um die Arbeitsplätze der Menschen, die im Umfeld der Konzerte arbeiten, so der Veranstalter.

Nach den neuen Regeln dürfen Veranstalter selbst entscheiden, ob sie ihr Event auch für Getestete öffnen (3G) oder ob sie das 2G-Modell wählen. In diesem Fall dürfen einige Hygienemaßnahmen wie die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die Kontaktverfolgung entfallen. Kinder unter 7 Jahren sind Geimpften und Genesenen gleichgestellt, für Jugendliche bis 16 Jahren und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, gelten Ausnahmen in Form von Testpflichten.

Wer seine Tickets unter der Annahme gekauft hat, er habe auch mit einem aktuellen Corona-Test Zugang, bekommt laut dem Veranstalter sein Geld an der Vorverkaufsstelle zurück: Vorausgesetzt, er hat das Ticket nach dem 8. März 2020 gekauft, falls nicht, kann das Ticket gegen einen Gutschein eingetauscht werden.

