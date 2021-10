Einbrecher stehlen Werkzeug im Wert von 60.000 Euro

Kletzin. Einbrecher haben bei einem Werkzeug- und Maschinenhändler in Kletzin (Mecklenburgische Seenplatte) Werkzeug im Wert von rund 60.000 Euro entwendet. Die Täter stahlen in der Nacht zu Donnerstag hochwertige Schweißgeräte, Trennschleifer, Messtechnik und weitere Geräte, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte. Die Besitzer hatten den Vorfall am Donnerstagmorgen bemerkt und gemeldet. Die Täter hätten für den Abtransport vermutlich ein Fahrzeug benutzt.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass es schon in der Nacht zum 1. Oktober und in der Tatnacht gegen 1.45 Uhr Alarmauslösungen gegeben hatte. Kontrollen sollen dann aber keine Spuren von Einbrechern ergeben haben.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-527105/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern