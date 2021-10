Mann mit Axt in Supermarkt: ein Verletzter nach Schlägerei

Neustadt-Glewe. Bei einer Schlägerei in einem Supermarkt in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) ist ein 31-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er mit Kopfwunden in eine Klinik gebracht werden musste. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wird in dem Zusammenhang nach einem 37 Jahre alten Tatverdächtigen gesucht. Dieser war am Donnerstagabend mit einer Axt in den Discounter gegangen und mit dem Geschädigten in Streit geraten.

Inzwischen sei bekannt, dass der 37-Jährige zuvor den Bruder des Geschädigten bedroht haben soll. Darüber sei es wohl zum Streit und der gewaltsamen Auseinandersetzung in dem Einkaufsladen gekommen. Die Axt soll der 37-Jährige dabei aber nicht eingesetzt und dann bei der Flucht zurückgelassen haben. Gegen den Flüchtigen werde nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-526954/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern