Kriminalität Polizei fasst Einbrecher in Schmuckgeschäft in Grevesmühlen

Grevesmühlen. Die Polizei hat dank einem aufmerksamen Anwohner zwei Schmuckräuber auf frischer Tat in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ertappt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde das Duo aus dem benachbarten Schleswig-Holstein in der Nacht samt Beute noch im Schmuckgeschäft festgenommen. Ein Bürger habe beobachtet, wie die beiden 45 und 35 Jahre alten Männer kurz nach Mitternacht in den Schmuckladen im Stadtzentrum eingestiegen waren. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Zum Wert der Beute könne man noch keine konkreten Angaben machen.

