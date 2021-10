Klage gegen Fehmarnbelt-Tunnel: IHK sieht Scheitern positiv

Schwerin. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwerin begrüßt das Scheitern der Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Fehmarnbelt-Tunnel. "Wir freuen uns in den aktuell schwierigen Zeiten über dieses positive Signal für die Wirtschaft in ganz Nordeuropa. Jetzt kann der Bau des Tunnels kaum noch aufgehalten werden", sagte IHK-Präsident Matthias Belke am Donnerstag zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg vom Vortag.

Die neue Infrastruktur, die durch die Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark entstehe, könne erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse für den Waren- und Gütertransport in Nordeuropa erzeugen. Zusätzlich zum Tunnelbauwerk erfolge aus Sicht der IHK der "mentale Brückenschlag", der Wachstumstreiber für die gesamte Region sein kann.

