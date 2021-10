Grüne sehen sich als Zaungast bei Sondierungen in MV

Schwerin/Bergen. Die Grünen haben verschnupft auf die von der SPD für Donnerstag anberaumte zweite Sondierungsrunde zur Bildung einer neuen Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. "Vertrauensvoll, haben sie gesagt. Auf Augenhöhe, haben sie gesagt. Das liest sich deutlich anders", monierte die frühere Landesparteichefin und heutige Bundestagsabgeordnete Claudia Müller im Kurznachrichtendienst Twitter. Mit den Grünen und der FDP seien zwei Gesprächspartner der SPD aus Runde eins nicht einmal über die neuerlichen Sondierungen mit CDU und Linke informiert worden, beklagte sie.

In der Vorwoche hatte die SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an der Spitze zunächst Gespräche mit CDU und Linker geführt und am Samstag auch mit den Grünen. Neben Rot-Schwarz und Rot-Rot wäre in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Ampel möglich, das Dreierbündnis aus SPD, FDP und Grünen gilt aber als unwahrscheinlich.

