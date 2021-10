Unfälle Mann stürzt bei Kletterunfall an Haus in die Tiefe

Hagenow. Ein 43-Jähriger hat sich am Mittwochabend bei einem Kletterunfall in Hagenow schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Mieter einer Wohnung im zweiten Obergeschoss im alkoholisierten Zustand versucht, vom Badfenster aus in das benachbarte Küchenfenster zu gelangen, hieß es am Donnerstag von der Polizei in Ludwigslust. Dabei hatte der Mann den Angaben zufolge den Halt verloren und war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, den Informationen der Polizei zufolge erlitt er augenscheinlich eine Armfraktur.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-512140/2

