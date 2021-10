Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomat in Plate

Plate. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Anwohner hörten eine Explosion aus dem Gebäude einer Bank und alarmierten die Polizei, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach flüchteten die Täter unerkannt. Eine Schadenshöhe und die Höhe des möglicherweise erbeuteten Geldes konnten zunächst nicht ermittelt werden.

