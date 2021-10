Polizei: 2021 dreimal so viele Wohnmobile gestohlen wie 2020

Stralsund. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind 2021 schon 20 Wohnmobile gestohlen worden, dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2020. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei solcher Campingfahrzeuge im Wert von 110.000 Euro in Stralsund entwendet. Beide Fahrzeuge - eines gehörte einem Urlauber aus Baden-Württemberg, das andere einem Stralsunder - waren kurz vorher auf Parkplätzen in der Stadt und auf der Insel Dänholm abgestellt worden.

Die Ermittler vermuten, dass organisierter Diebstahl hinter dieser Serie steckt. Die meisten Fälle entfielen auf die Regionen Greifswald und Stralsund, sagte die Sprecherin. Bisher wurde keines der in Vorpommern gestohlenen Campingfahrzeuge wiedergefunden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei schon mit 830.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen werden in der Kriminalpolizeiinspektion Anklam gebündelt.

Die Erfahrungen deuteten auf grenzüberschreitende Kriminalität Richtung Osteuropa hin. Zudem seien Wohnmobile auch infolge der Corona-Krise und der damit verbundenen Beschränkungen stärker als sonst gefragt. Der Westen des Bundeslandes ist laut Landeskriminalamt deutlich weniger davon betroffen.

