Ergebnis bestätigt: Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Der Landeswahlausschuss hat auf seiner Sitzung am Mittwoch das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vom 26. September bestätigt. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis hätten sich nach den Feststellungen der Gemeinde- und Kreiswahlausschüsse und auch nach der Feststellung des Landeswahlausschusses keine Änderungen ergeben, hieß es in einer in Schwerin verbreiteten Erklärung.

Dem nun auch endgültigen Ergebnis zufolge erzielte die SPD als Wahlsiegerin 39,6 Prozent der Stimmen. Ihr bisheriger Koalitionspartner CDU erlitt neuerliche Verluste und verbuchte mit 13,3 Prozent sein historisch schlechtestes Ergebnis. Auch die AfD büßte gegenüber der Landtagswahl von 2016 Stimmen ein, wurde mit 16,7 Prozent aber erneut zweitstärkste Kraft im Landtag. Die Linke verlor ebenfalls und kam noch auf 9,9 Prozent. Grüne und FDP legten hingegen zu und schafften mit 6,3 sowie 5,8 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament.

Von 1.312.471 Wahlberechtigten im Land beteiligten sich laut Landeswahlleiterin 928.807 an der Wahl. Die Wahlbeteiligung erreichte somit 70,8 Prozent.

Um die regulär 71 Mandate im Landtag hatten sich 455 Kandidatinnen und Kandidaten von 24 Parteien sowie 9 Einzelbewerber beworben. Weil die SPD 34 der 36 Direktmandate errang und damit mehr Abgeordnete stellt, als nach dem Zweitstimmenergebnis folgen würden, gehören dem Landtag durch Überhang- und Ausgleichsmandate nun 79 Parlamentarier an.

