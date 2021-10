Erste Professur für Katholische Theologie im Land gestartet

Rostock. In Rostock ist erstmals eine Professur für Katholische Theologie gestartet. Tobias Müller habe sie bereits Anfang Oktober übernommen, teilte das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mit. Es sei in der neueren Geschichte der Universität die erste entsprechende Professur. Nach Angaben des Landesbildungsministeriums ist es derzeit auch die einzige derartige Professur im Land.

Die schon länger geplante und nun stark philosophisch ausgerichtete Professur soll unter anderem Impulse für eine angestrebte Ausbildung von Lehrern für das Fach Katholische Religion geben, wie das Ministerium mitteilte. Eine Ausbildung sei aber wegen kirchlicher Vorgaben mit nur einer Professur nicht möglich.

Auch Studierende anderer Fachrichtungen sollen die Veranstaltungen besuchen können. Auch eine enge Kooperation mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät ist geplant.

Die Professur ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Universität, Land und Erzbistum teilen sich die Kosten.

Tobias Müller hat Philosophie, Katholischen Theologie, Pädagogik, Physik und Religionswissenschaft in Mainz, Frankfurt, Marburg und Tübingen studiert. Zuletzt vertrat er die Professur für Religionsphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

