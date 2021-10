Rügenbrücke für zwei Wochen wochentags gesperrt

Stralsund. Autofahrer von und nach Rügen können ab dem kommenden Montag zwei Wochen lang wochentags von morgens bis abends nicht über die Rügenbrücke fahren. Die Brücke werde für bereits angekündigte Erneuerungen der Verkehrssteuerungsanlage voll gesperrt, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit.

In den Wochen vom 11. und vom 18. Oktober müssen Autofahrer demnach von Montag bis Freitag zwischen 8.45 Uhr und 17.00 Uhr auf den Rügendamm ausweichen. Die gut 2800 Meter lange Brücke sei seit knapp 14 Jahren in Betrieb. Der Technik-Austausch sei notwendig. 8 der 17 elektrischen Anzeigen über der Fahrbahn sollen nun ausgewechselt werden. Die übrigen sollen in den kommenden beiden Jahren folgen.

Parallel zu den anstehenden Arbeiten soll die Bundesstraße 96 zwischen der Rügenbrücke und Bergen instandgesetzt werden. Dazu werde am kommenden Montag die B96 von der Abfahrt Samtens bis Bergen gesperrt. Von Dienstag bis voraussichtlich Donnerstag soll die B96 von Stralsund bis zur Abfahrt Samtens zu sein. Der Verkehr werde über die L 296 abgeleitet. Morgens und abends soll die B96 jeweils wieder frei sein.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-501472/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern