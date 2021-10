Ligastart gegen Potsdam: SSC-Team will sich rehabilitieren

Schwerin. Nach Niederlage im Supercup wollen sich die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin beim Bundesliga-Start am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den SC Potsdam rehabilitieren. Allerdings räumte Cheftrainer Felix Koslowski am Dienstag ein: "Es geht immer noch darum, sich neu zu finden. Unabhängig davon, dass wir verloren haben und ob wir am Mittwoch gewinnen oder verlieren: Wir sind immer noch in einem Prozess, in dem wir uns entwickeln." Der SSC hatte am vergangenen Samstag im Supercupspiel gegen den Dresdner SC mit 2:3 verloren.

Natürlich würden gute Ergebnisse helfen, ergänzte Koslowski. "Das macht es leichter für das Selbstbewusstsein. Aber wir werden uns entwickeln müssen wie alle Mannschaften." Zudem verwies er auf die beiden gewonnen Sätze gegen Dresden. "Es war ja nicht alles schlecht, was wir gemacht haben."

Als Vorteil für das SSC-Team könnte es sich erweisen, dass gegen Dresden nach einem Jahr leerer Hallen wieder vor Zuschauern gespielt wurde. Zuspielerin Denise Imoudu sagte deshalb: "Ich glaube, das ist ganz gut - gerade für die Spielerinnen, die das noch nicht erlebt haben und jetzt in das Potsdam-Spiel gehen und dabei wissen, wie das abläuft."

© dpa-infocom, dpa:211005-99-488643/2

