Anklage gegen Praktikanten wegen Missbrauchs von Kita-Kind

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Neubrandenburg. Ein Jahr nach einem Missbrauchs-Verdachtsfall in einem Kindergarten in Sietow (Mecklenburgischen Seenplatte) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Dem damals 35-jährigen Praktikanten wird sexueller Missbrauch eines Mädchens vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Dienstag sagte.

Das Mädchen hatte sich im Oktober 2020 seinen Eltern anvertraut, die daraufhin die Kita-Leitung und die Polizei einschalteten. Der Praktikant wurde suspendiert. Im Zuge der Ermittlungen habe der Beschuldigte keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht, hieß es. Die Verhandlung soll am Amtsgericht in Waren an der Müritz stattfinden. Ein Termin sei noch nicht festgelegt worden, sagte eine Sprecherin am Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Praktikanten in einem zweiten Fall in der Kita, der kurz danach bekannt wurde, inzwischen wieder eingestellt.

