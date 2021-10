Gesundheit 35 Corona-Neuinfektionen in MV: Ein weiterer Todesfall

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Wochenbeginn 35 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag weiter mitteilte, kam ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung hinzu, so dass die Gesamtzahl der Gestorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1203 gestiegen ist.

Am Montag vor einer Woche hatte das Lagus 31 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag kaum - um 0,1 - auf 49,8. Vor einer Woche hatte die Behörde 34,6 Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner gemeldet.

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz lagen alle Regionen des Landes im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,9 und stieg damit um 0,2.

In den Kliniken wurden am Montag 28 Covid-Patienten behandelt, 2 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen unverändert 11 Covid-Patienten. Insgesamt 49.252 Menschen sind den Angaben zufolge bislang mit dem Sars-CoV-2-Virus in MV infiziert worden.

Schwerin, die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie der Landkreis Rostock sind auf der risikogewichteten Stufenkarte gelb. Hier gelten bereits erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte. Am höchsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald mit 77,2, gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 68,8. Am niedrigsten war dieser Wert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (20,5).

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,8 Prozent der Einwohner; 63,1 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz. Die Quoten haben sich im Vergleich zu Freitag nicht verändert.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-478439/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern