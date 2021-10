Deutschland-Fahne hängt verkehrt herum: Polizei ermittelt

Greifswald. Die Polizei in Greifswald ermittelt sozusagen in eigener Sache: Am Polizeihauptrevier ist am 3. Oktober die Deutschlandfahne verkehrt herum aufgehängt worden. Leider sei die auf dem Kopf stehende Flagge am Feiertag zu spät aufgefallen, sonst wäre eine Korrektur umgehend veranlasst worden, teilte die Polizeiinspektion Anklam am Montag mit. Die Inspektion stellte zudem klar, dass die Beflaggung nicht durch Polizeimitarbeiter, sondern durch die Staatliche Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landes, SBL, umgesetzt wird.

Die SBL hatte die Flagge wie üblich gegen Mitternacht gehisst. Den Beamten sei der Fehler bei Tageslicht am Vormittag aufgefallen. Nach Meldung an den SBL - man brauche Spezialwerkzeug für den Wechsel - sei die Fahne erst gegen Mittag umgehängt worden. Inzwischen seien bereits Bilder in sozialen Netzwerken aufgetaucht.

Die Polizeiinspektion, das Revier Greifswald und die Beamten vor Ort distanzierten sich von rechtem Gedankengut, mit dem eine falsch herum aufgehängte Deutschlandflagge möglicherweise assoziiert werden könnte, hieß es. Sollte dieser Eindruck bei den Bürgerinnen und Bürgern entstanden sein, werde um Verzeihung gebeten.

